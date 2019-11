Livsmedelshall i centrala Uddevalla i brand under natten

Räddningstjänsten skickade in rökdykare under morgonen för att släcka branden och vid halvsjutiden bedömdes den vara under kontroll.

– Byggnaden verkar inte ha fått så stora skador men varorna i livsmedelshallen är förstörda, säger räddningsledaren Magnus Lagrell.

På byggnadens övervåning finns en gymnasieskolas lokaler. Hur de klarat sig är oklart.

– Vi har inte kommit in där än men det verkar inte ha blivit några skador, säger Magnus Lagrell.