Skadegörelser i miljonklassen nära klaras upp

– Vi har en motivbild, men jag vill inte berätta det förrän åtal väckts, säger Tony Bengtsson, kommunpolis i Uddevalla och Färgelanda.

Under hösten trillade anmälningarna in. Skadegörelserna i Uddevalla utlöste varandra. Allt från kommunbilar, till fönsterrutor på kommunhus, kyrkor och skolor utsattes för glaskross och förstörelse.



Men en tisdag mot slutet av oktober upphörde all vandalisering. Detta efter att en man i 30-årsåldern hade gripits på bar gärning.

– Vi är väldigt glada att vi inte har fler skadegörelser efter det här gripandet. Det känns befriande, säger Tony Bengtsson.



Polisen inväntar nu svar från NFC, nationellt forensiskt center, och man räknar med att väcka åtal mot mannen redan mot slutet av nästa vecka.

– Totalt sett är det väldigt stora ersättningsyrkanden. Vi pratar om en summa närmare en miljon.



Den misstänkte erkänner skadegörelsen på Norgårdenskolan, men nekar övriga brott.