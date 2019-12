Han blir tillförordnad kommunchef i Färgelanda

Per Wahlén är anställd som personalchef på Färgelanda kommun. Nu blir han tillförordnad kommunchef under tiden som kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson (C) försöker rekrytera en ny.

Den tidigare kommunchefen Susanne Korduner blev under onsdagen entledigad, efter att en oenig kommunstyrelse röstat igenom att hon får lämna sin tjänst.

Och det blev ett kostsamt beslut för skattebetalarnas del. Den tidigare kommunchefen ska få tolv månadslöner på runt 80 000 kronor, enligt kommunstyrelsens ordförande.