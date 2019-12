Uppsagda chefer kostar Färgelanda miljoner

– Vi tre i politiska ledningen har inte varit överens med Susanne Korduner om hur budgetarbetet ska hanteras. Det handlar om alla möjliga typer av besparingar som behövs, säger Tobias Bernhardsson (C), kommunalråd.

I torsdags fick kommunchefen Susanne Korduner gå efter att kommunstyrelsen i Färgelanda beslutat att hon blir entledigad. Men hon är inte första chefen som blir uppsagd av Färgelanda kommun.

2013 fick Ifo-chefen gå; 2010 fick personalchefen sparken, och 2012 blev ekonomichefen uppsagd utan saklig grund, vilket sen gjorde att kommunen tvingades betala honom en kvarts miljon i skadestånd plus rättegångskostnader.



Sammanlagt har Färgelanda kommun lagt över fem miljoner kronor på att göra sig av med sina chefer.

– När man slår ihop det så är det mycket pengar, säger Tobias Bernhardsson (C).

Samtidigt har psykosociala problem präglat Färgelanda kommun de senaste 10 åren. Tjänstemän och politiker har inte kommit överens, och redan 2014 tog ett konsultföretag fram en utredning med åtgärder om hur arbetsmiljön skulle förbättras.



Nu har fem år gått och kommunen är där återigen. Facket Vision har gjort en anmälan om arbetsmiljön eftersom de menar att politiker hotar och kränker tjänstemännen. Kommunen har i sin tur tagit fram en handlingsplan, och en extern konsult ska utreda arbetsmiljön.

– Det här har återkommit under åren, men vi behöver få in ett nytt ledarskap nu som driver politiken framåt i samma linje som politikerna vill, säger kommunalrådet Tobias Bernhardsson (C).