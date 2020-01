Robyn klar för Way Out West

Hon har utnämnts till en av decenniets absolut mest tongivande artister när tiotalets största musikbedrifter nyligen summerades av internationell musikmedia.Tidningen Rolling Stone kallade Dancing on My Own för decenniets absolut bästa låt.

Världsstjärnan avslutar festivalen lördagen den 15 augusti i Göteborg.

Sedan tidigare är även Bon Iver, Khalid, The Tallest Man on Earth, FKA twigs med flera klara för festivalen.