Nu analyseras mystiska gula havsklumpar

I Tanums kommun har en gul massa hittats, bland annat runt Krossekärr, Edsvik och Tjurpannan.

Under måndagen är kommunen på plats för att inventera massan. De hoppas på att man ska kunna ta reda på varifrån det kommer, och hitta ett sätt att sanera. Samtidigt har klumparna skickats in på analys, och förhoppningsvis får man veta vad det är för något under dagen.