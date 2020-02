Vinterstormen drar in från väster – inställda tåg och färjor

Under söndagen blir det ett riktigt oväder i södra Sverige från lunchtid. Tåg och färjor ställs in för att ta höjd för de kraftiga vindarna. SMHI har utfärdat stormvarningar för Västra Götaland och Halland. Under lördagskvällen uppgraderades även varningarna för Skåne län samt Öland och Gotland från klass 1 till 2.