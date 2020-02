Miljonskador efter stormen Ciara

– Det är mycket vatteninträngningar i bostadshus den här gången. Vi misstänker att det är vindriktningen i kombination med det kraftiga regnet som haft en negativ inverkan, säger Christer Helgesson, gruppchef på skadeavdelningen.

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar har hittills fått in 122 skadeanmälningar med en beräknad kostnad på två till två och en halv miljoner kronor. Folksam har än så länge fått in ett 20-tal anmälningar av villa och -fastighetsägare.



De flesta skadorna som anmälts rör vatten som blåst in genom tak eller fasad, följt av delar av tak som blåst av. En handfull av dessa skador är översvämmade bilar.

– Men vi ser att det är betydligt färre skadeanmälningar efter den här stormen jämfört med hur det var när Egon drog in över Västsverige, i januari 2015, säger Christer Helgesson.

Försäkringsbolagen räknar med fler skadeanmälningar framöver. De uppmanar också fritidsägare att redan nu titta till sina fritidshus för eventuella skador.