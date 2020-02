Tjuv och polis spelas in i Lysekil

Åtta heltimmesavsnitt kommer att spelas in i Lysekil under våren och nu efterlyses medverkande till programmet. Sent i år väntas serien sändas i Svt.

Första säsongen av programserien utspelade sig i Askersund.

Tio helt vanliga lysekilsbor ska planera och genomföra en kupp. Samtidigt ska fjorton före detta poliser sätta fast "tjuvarna" i detta tävlingsprogram.

Björn Wahren, exekutiv producent vid Svt, säger att det blev Lysekil eftersom det är så vackert där och en helt annan miljö än Askersund.