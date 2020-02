15 cm snö och en del regn väntas under dagen

Under tisdagsmorgonen kommer ett snöfall in söderifrån men är på väg norr upp in i området under morgonen.

– Under dagen väntas snöfall som mitt på dagen kan övergå i regn eller blötsnö, framförallt i kustområdena och i våra södra delar, säger Moa Hallberg som är meteorolog på SMHI.

I inre Dalsland kan det komma snö upp till 15 centimeter där det kommer snöa som mest.

I övriga delar av området så väntas snöfallen att ligga mellan 5- 10 cm.