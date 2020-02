Greta Thunberg i upprop mot Preems utbyggnad

Uppropet som publicerades i ETC under fredagen skrivs under av bland annat Thunberg och flera miljöorganisationer som Greenpeace, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen.

I uppropet kräver man tre punkter, för att regeringen stoppar utbyggnaden. Men också att man påbörjar en avveckling av den fossila industrin och stödjer utvecklingen av hållbara arbeten.

P4 Väst söker Preem för en kommentar.