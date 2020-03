Här hittar du de bästa filmerna att strömma i karantänen

Ni ska få listor med filmtips här, men först en genomgång av de större svenska strömningstjänsterna och några av de globala som finns i många hem.

Vill man titta på film gratis så har många bibliotek filmer att strömma.

Störst är tjänsten Cineasterna som finns i 120 kommuner i landet. På den tjänsten finns just nu ca 2500 filmer.

Viddla är en gratistjänst som en del andra bibliotek valt och som också har ett stort utbud.

Lånekort behövs för att utnyttja bibliotekens lånetjänster. Det finns begränsningar för hur många filmer man kan se per månad, men en del bibliotek har utökat antalet nu under corona-tider.

Båda tjänsterna startade 2017 så de är ganska nya, ifall ni inte hört talas om dem. Först ut med Cineasterna var Vaggeryds bibliotek.

Gratis är också SVT Play som har ett litet men sevärt utbud.

Två svenska tjänster som tar betalt per film är SF Anytime och TriArt. Både med ett stort utbud.

Ska man beskriva dem så är SF Anytime som ett besök på en stor Filmstad, TriArt som ett besök på en filmfestival med utbud från många länder.

En svensk tjänst som tar betalt per månad är Draken Film som växt från ett ganska smalt utbud till en lång lista kvalitetsfilm. Tjänster som tar betalt per månad och som jag också ger filmtips från är Netflix, HBO Nordic, Viaplay och C More.

10 tips från Cineasternas utbud:

Moonlight - Oscarsvinnaren med svart manlig kärlek och vänskap i en tuff miljö.

Kvinnan från Brest - fransk läkemedelsthriller med en magnifik Sidse Babett Knudsen i huvudrollen.

Den röda lyktan - kinesiskt storslaget mästerverk som av Zhang Yimou, finns inte på betaltjänsterna.

Eldflugornas grav - gripande och välgjord animerad film om två ensamma barn i krigets Japan, vuxentecknat.

The Nile Hilton Incident - Guldbaggevinnaren med Fares Fares som krimnalare i ett korrupt och hotfullt Kairo.

Take Shelter - Michael Shannon flippar som familjefadern i Ohio som bunkrar för katastrofen.

Train to Busan - mer katastrof. Här är det zombies på ett tåg i Sydkorea.

Beautiful Boy - Timothée Chalamet spelar missbrukarsonen, Steve Carell pappan i ett fint drama.

De andras liv - tysk välspelad Stasithriller där mänskligheten glimtar till i övervakningstillvaron.

Tårtgeneralen - Mikael Persbrandt gör det bra i Filip och Fredriks film om tårtgeneralen Hasse P och Sveriges tråkigaste stad, Köping.

10 tips från Viddla:

Girlhood - black girlpower om Marieme som försöker bryta upp med hjälp av sin tre tuffare kompisar i en parisisk förort.

Kapernaum - Beirut och en liten pojke som slängs ut på gatan av sin familj. Berörande och märkligt bra barnskådespel.

120 slag i minuten - fransk gay-revolutionsfilm som utspelar sig på 90-talet då det kämpas mot myndigheter och läkemedelsindustrin för att rädda liv.

Gycklarnas afton, Persona och en rad andra Ingmar Bergman filmer. Gör din egen Bergman-festival.

Carnage - två par, ett slutet rum och den fina ytan krackelerar allt mer när sanningarna kommer fram. Kate Winslet, Christoph Waltz bl a.

Rocky - den första filmen är bra, om mannen som mot alla odds slår sig uppåt.

Tjuvheder - en av flera svenska bra filmer från senare år på Viddla.

The miseducation of Cameron Post - homosexuell tonårstjej skickas på avprogrammeringsläger, men ger fingret upp.

Förolämpningen - ett tjafs på gatan i Beirut eskalerar när ingen vill framföra en ursäkt. Vardagstät och skådespelarbra.

Gordon & Paddy - en av många bra barnfilmer på Viddla.

10 tips från SVT Play just nu:

Wild Tales - argentinsk film med flera berättelser om människor som spårar ur i vardagen. Svart drastisk humor.

Det sjunde inseglet - Max von Sydow spelar schack med döden i den klassiska Bergman-scenen.

Mommy - unge kanadensiske regissören Xavier Dolan gör ett mamma-son-drama som är utan gränser och explosivt.

Trumbo - om den förföljde amerikanske manusförfattaren Dalton Trumbo som vann Oscars under pseudonym när McCarthy jagade kommunister. Kul också.

Vi hade i alla fall tur med vädret - husvagnssemestern som spårar ur. Härliga svenska skådespelare i träningsoverall och en närgången giraff.

Dheepan - Guldpalmsbelönad fransk film om en tamilsk familj som hamnar mitt i kriminalitetens parisiska förort. Kulturkrockar och action.

The riot club - de rika snubbarnas klubb där man ska festa och svina innan karriären sätter stopp. Men så går allt snett.

Honungslandet - om en makedonisk kvinna på landsbygden som tar hand om sin mamma och de vilda binas honung. Sevärd hyllad dokumentär.

Josefin & Florin - Dokumentär om kärleken mellan rumänske tiggaren Florin och svenska mamman Josefin, som får fightas med fördomarna.

Martha & Niki - hiphoptjejerna som växer och glider isär möter vi i den svenska dokumentären. Mycket film och dans.

10 tips från TriArts utbud:

And then we danced - Levan Akins hyllade växa-upp och komma-ut-drama som utspelar sig i Georgien.

Här har du ditt liv - Jan Troells vackra och starka epos från 60-talet, en av de bästa svenska filmerna som gjorts.

Shoplifters - den varma, japanska udda-familje-skildringen. Såg den tre gånger på bio.

Min pappa Toni Erdmann - annorlunda tysk vuxen-dotter-udda-pappa-relation med mycket avig humor.

Spindelkvinnans kyss - brasiliansk fängelse på 80-talet och två män i samma cell, en fin vänskap och drömmar. William Hurt levererar.

Återträffen - Anna Odells klassåterträffsfilm med mycket pinsam stämning och konflikter. Bra svensk film.

Beasts of the southern wild - 6-åriga Quvenzhané Wallis tar världen medstorm i detta vackra och sorgliga träskmarksdrama.

The Square och alla andra Ruben Östlund-filmerna finns hos TriArt. Gör din egen Ruben-festival.

Om det oändliga och de andra Roy Andersson-filmerna finns också här. Ge dig in i det bleka, stillsamt drastiska humoristiska.

Mary & Max - lerdocksanimerad film om en man med Aspergers syndrom i New York och en liten flicka i Australien som brevväxlar. Fin humor.

10 tips från Draken Film:

Bränd - sydkoreansk mäktigt växa-upp-triangel-drama för den som vill ha mer från det hetaste filmlandet just nu.

En ängel vid mitt bord - bygger på nya zeeländska Janet Frames självbiografiska trilogi, ett nobelprisvärt verk. Regi Jane Campion.

Jiro dreams of sushi - om ett av världens mest berömda sushi-kryp-in i Japan och den gamla mästaren som basar där. Mat-feelgood.

Once - irländsk romantisk feelgood med musik. Lågbudget som tog hem en Oscar för bästa filmmusik.

Stories we tell - Kanadensiska Sarah Polley berättar historien om sin familj, med värme, saknad och en tvist.

The harder they come - jamaicansk film om musik och kriminalitet i Kingston på 70-talet. Bra reggae.

A touch of sin - hårdkokt kinesisk rulle. Kriminalitet och korruption.

Dröm vidare - Rojda Sekersöz film om ung tjej som slits mellan gänget och att ställa upp för sin mamma, bästa nordiska film vid Göteborgs filmfestival 2017.

Leviatan - hårdkokt spritstinn rysk film som utspelar sig på en karg Kolahalvö.

Moon - Bowies son Duncan Jones har gjort en lågbudget om en rymdkoloni på månen. Bättre än de flesta påkostade rymdfilmerna.

10 tips från SF Anytime:

Knives out - skön blandning skådisar i denna uppdaterade "Agatha Christie"-deckare. Humor och blod.

Dog day afternoon - Al Pacino i högform i denna drama-allvars-humor-70-talsfilm om en misslyckad bankkupp.

Mannen på taket, Kvarteret Korpen - det finns mycket Bo Widerberg-godis här.

Snowpiercer - Sydkoreas dyraste film var detta när Parasit-regissören Bong Joon Ho gjorde film om klasskrockar på ett rusande tåg mitt i en miljökatastrof.

Joker - Joaquin Phoenix Oscarsbelönade porträtt av en man som i hela sitt liv fått ta stryk och nu ger igen.

Once upon a time in Hollywood - Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i ett vykort till drömfabriken år -69. Tarantino levererar.

Fjärilen i glaskupan - om moderedaktören som drabbas av locked-in-syndrom och kommunicerar med blinkningar. Max von Sydow i fin biroll i franska filmen.

First man - bakom kulisserna när Armstrong ska göra sin månfärd och bli första människan på månen. Ryan Gosling gör Armstrong.

Till min dotter - årets bästa dokumentär om fem år i Aleppo. Jag kommer närmare än all nyhetsrapportering tillsammans.

Mid90s - Jonah Hill vänder tillbaka till sin ungdom genom några skateboard-kids. Finstämt filmad uppväxtskildring.

10 tips från Netflix:

Gudfadern - trilogin som är maffiafilmernas topp. Marlon Brando, Robert DeNiro, Al Pacino och Coppola som regissör.

Dödspolare, Maffiabröder och The Irishman - gör ett Scorsese-maraton.

Sprited away, Det levande slotet, Min granne Totoro - på Netflix finns animerade Studio Ghibli-filmer för en hel festival.

Sameblod - en av 2000-talets bästa svenska filmer av bioaktuella Amanda Kernell.

Lady Bird - Greta Gerwig bakom kameran och Saoirse Ronan framför. Växa-upp-drama med skönt flow.

Call me by your name - en sommarresa till Italien och en fin komma-ut-skildring.

Zodiac - Bruntonat, nervpirrande om ett ouppklarat mord i 70-talets Kalifornien. Jake Gyllenhaal och Robert Downey Jr spelar.

Prisoners - Ännu en Jake Gyllenhaal, en nagelbitare när två barn kidnappas och spår saknas.

Birdman - Oscarsvinnare av förträfflige regissören Inarritu. Om före detta superhjälteskådisen som nu är rejält på dekis.

Roma - svartvit hyllning till regissören Cuaróns egen nannys livsresa i 70-talets kaotiska Mexiko.

10 tips från HBO Nordic:

Eternal Sunshine of the spotless mind - min nummer ett av alla filmer, fantasifull kärlekshistoria kryddad med humor och minnesradering.

Fuckin Åmål, Lilja 4-ever och fler av Lukas Moodyssons filmer. Se hans 100-procentiga ställningstagande för de som växer upp.

Låt den rätte komma in - växa-upp-skildring i vampyrbesökt Blackeberg. En av 2000-talets bästa svenska filmer.

En profet - tät, fransk fängelsefilm. Om den unge Malik som hamnar mitt i konflikten mellan araberna och korsikanerna på insidan. Våldsam och bra

Margin call - om en banks bolånebluff och ett dygn av döda eller dödas i de stora affärernas värld. Skådespelartryck.

District 9 - en annorlunda lågbudget-sci-fi-thriller där utomjordingarna hamnar i läger och befolkningen i Johannesburg blir UFO-rasister. Oscarsnominerad

American Hustle - spänning och humor när två småfifflare hamnar mellan maffia och CIA. Underhållning med kul skådespelarval.

Kings Speech - Collin Firth spelar den stammande kungen Georg V. Oscarsregn över detta drama.

Dallas Buyers Club - Matthew MacConaughey som AIDS-sjuk Texascowboy i ett drama om de sjukas kamp för medicin på 80-talet.

No country for old men - Bröderna Coens cowboythriller med Javier Bardem som mördare med grym frisyr.

10 tips från Viaplay:

Apocalypse now redux - långa versionen där Coppola ger en närmast psykedelisk tripp in i mörkrets hjärta i denna färgstarka krigsfilmsklassiker.

The Favourite - Lyxigt och kul kostymdrama är greken Yorgos Lanthimos triangeldrama i det engelska hovet.

Blackkklansman - Spike Lee gör drama med humor om den första svarta polisen i Colorado, som infiltrerar Ku Klux Klan.

Hjärter Dam - danskt drama där en kvinna går för långt och inleder ett sexuellt förhållande med sin styvson. Trine Dyrholm och Gustav Lindh i de rollerna.

Fargo - bröderna Coen gör svart drastisk humorcrime. Med Frances McDormand, Peter Stormare och Steve Buscemi.

Us - ny amerikansk skräck om familjen som jagas av en dubbelgångarfamilj.

Booksmart - nästa år börjar college och pluggisarna Amy och Molly inser att de måste ta igen allt festande de gått miste om, sista kvällen med klassen.

The Deer hunter - vi får följa Robert DeNiros Mike Vronsky och hans kompisar före, under och efter krigstjänsten i Vietnam. Oscarstungt drama.

The shape of water - regissören Guillermo del Toros egen "Skräcken från svarta lagunen". Vann en Oscar för bästa film 2017.

Den skyldige - danska drama med en enda man och hans kamp för att rädda en kvinna via telefon, han är larmoperatör.

10 tips från C More:

This is England - vi möter några skinheads i Thatchers England. Unge Shaun slits mellan de som bara vill ha kul och rasisterna i gänget.

The Dark Knight -en av de bästa serietidningshjältefilmerna som gjorts. Med läskigaste skurken, Heath Ledgers Joker.

The Wife - Björn Runges film om nobelpristagarens maka och spökskrivare. Glenn Close lysande i huvudrollen.

Wall-E - Pixars rymdäventyr för hela familjen.

Mitt liv som hund - filmen som tog Lasse Hallström till Hoolywood, om unge Ingemar som växer upp i 50-talets slut. För hela familjen.

Utvandrarna, Nybyggarna - Troells filmer som bygger på Mobergs åka-till-amerika-epos. Svensk klassiker.

Astrid Lindgren-filmerna - för er som vill se Pippi, Emil och Madicken på film.

Black Jack - Reine Brynolfson bränner ner Gävlebocken i Colin Nutleys dansbandsdramakomedi.

Mamma Mia-filmerna - en resa till solen och Grekland för den som vill sjunga Abba eller bara se en enkel feelgood.

Svenskjävlar - Ronnie Sandahl gör drama om relationer och maktspel som möter en ung svenska som fått hushållsjobb i Oslo.

Det finns fler strömningstjänster än dessa, och en del av filmerna som tipsas om på en tjänst kan också hittas hos någon av de andra.

Hoppas att den här genomgången ändå gläder några. Ni får gärna höra av er med synpunkter på min mailadress.

Björn Jansson

bjorn.jansson@sr.se