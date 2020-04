Adam Alsing död i sviterna av covid-19

”Det är med stor sorg och enorm saknad vi tvingas meddela att vår älskade Adam inte längre finns med oss. Efter ett par veckors kamp mot covid-19 avled Adam under onsdagen”, säger Alsings anhöriga i ett uttalande.

”Familj och anhöriga vill tacka den fantastiska personalen som gav Adam vård under hans vistelse på Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill också vädja om respekt av vårt privatliv under denna tid av sorg och stillhet. Familjen vädjar med all önskad tydlighet om respekt för sorgearbetet och kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer. Frågor hänvisas till Daniel Lagerqvist, kommunikationschef på Discovery och Kanal 5.”

Adam Alsing blev 51 år gammal.