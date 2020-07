Fler åker fast för fortkörning till sjöss

Fler som hemestrar och åker båt har också gjort att kustbevakningen har fått fler larm om incidenter.

– Är det bra väder har vi mycket människor längs med kajerna på stränderna och ute i båtarna. Det kopplat till att vi har Corona, vi har väldigt många människor som kanske är permitterade och är mer hemma gör att vi har en dubbel effekt i år, säger Jonas Grevstad som är chef för kustbevakningsstationen i Göteborg.

Kustbevakningen har haft mycket mer att göra under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol vad gäller att kontrollera sjötrafiken. Under perioden januari till och med juni i år har 318 fortkörare bötfällts vilket kan jämföras med 210 under samma period i fjol.



Myndigheten har också genomfört dubbelt så många kontroller av både båtar och skotrar som man misstänkt kört för fort eller där man misstänkt brott mot övriga sjötrafikregler som att förtöja i sjömärken eller köra utan lanternor på natten.

– Här har vi en motorbåt som drog på inne i fartområdet, berättar Sara Borin som är befälhavare på Kustbevakningens stora ribbåt.



Tillsammans med sitt manskap genomför hon den här soliga dagen fartkontroller vid ett sund i Göteborgs skärgård.

– Han körde i 13 knop fick vi på lasern inne i området där det är fem knop.

Kustbevakningens huvuduppdrag är att övervaka och skydda miljön. Sjötrafikövervakningen är en liten del av deras verksamhet men blir högintensiv under sommarmånaderna. I år har man sett en ökning av både ovana båtförare och vattenskotrar.

- Det kan vara nya båtägare som är ute och provar sina vingar. Och det går väldigt bra när det är fint väder och stilla på sjön men när det blir dåligt väder kan det lika fort gå fel, säger Jonas Grevstad som är chef för kustbevakningsstationen i Göteborg.



– Sedan har vi fenomenet med vattenskotrar som vi gärna pratar om i dag. Det går väldigt fort och särskilt när man kör nära andra båtar och badande eller kör i områden där man inte ska köra vattenskoter som inne i hamnar och så vidare. Då blir det fel, säger Jonas Grevstad.