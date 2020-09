De svenska publikfilmerna kommer till jul

Här är alla svenska premiärer fram till årets slut (ej i kronologisk ordning):

Greta -

Där vi får följa Greta Thunberg från den första skolstrejksfredagen fram till det berömda FN-talet "How dare you!"

Regi: Nathan Grossman

Världspremiär på Venedig Filmfestival, Sverigepremiär senare i höst.

Nelly Rapp - monsteragent -

Bygger på Martin Widmarks populära barnböcker om Nelly Rapp, den tuffa lilla tjejen som blir monsteragent

Regi: Amanda Adolfsson

Premiär: 23/10

Samtidigt på jorden -

Vi får följa yrkesgrupper som arbetar med döden. Filmat i något som liknar osminkade Roy Andersson-tablåer.

Regi: Carl Olsson

Premiär: 4/9



Bitter Love -

Kärleksstrul på ryska, en dokumentär långt bort från Moskva.

Regi: Jerzy Sladkowski (Dokumentär)

Premiär: 18/9



Idomeni -

Barn och vuxna yazider på flykt, hur lever de sina liv. En opolitisk film med politisk kraft, enligt regissören.

Regi: David Aronowitsch (Dokumentär)

Premiär: 25/9

Rymdresan -

Robert Gustafsson och barn i ett rymdäventyr där skådespelare och animerade figurer spelar mot varann.

Regi: Patrik Forsberg, Ella Lemhagen (personregi)

Premiär: 11/9

Are We Lost Forever -

Moderatorn Pekka Heino beskrev den som "en blivande gay-klassiker"

Regi: David Färdmar

Premiär: 25/9

Inland -

Utanförskap i ett mindre samhälle i norra Sverige.

Regi: Jon Blåhed

Premiär: 9/10

Merry Christmas, Yi Wu

Vi reser till platsen där 2/3 av jordens julpynt tillverkas. Av jobbare som aldrig firat jul.

Premiär: Mladen Kovacevic (dokumentär)

Premiär: 27/11

Andra sidan -

svensk skräck där barnet har kontakt med andra sidan

Regi: Tord Danielsson, Oskar Mellander

Premiär: 23/10

Apstjärnan -

Frida Nilssons fina barnbok om gorillan som tar hand om ett barnhemsbarn har blivit tecknad film med Stellan Skargård och Pernilla August som röster

Regi: Linda Hambäck

Premiär: 18/12

Ghabe

vacker kärlekstragedi, där regissören vill undvika de stereotypa bilderna av en manlig flykting i Sverige

Regi: Markus Castro

Premiär:16/10

Tiny Tim - King for a Day -

ni har hört hans skruvade falsettsång och här vill regissören göra en ny "Searching for Sugar Man" med en mer utlevande huvudperson

Regi: Johan von Sydow (dokumentär)

Premiär: 13/11

Spring Uje, spring -

en fin och rolig film om Uje Brandelius, musikern och journalisten som drabbas av Parkinson.

Regi: Henrik Schyffert

Premiär: 18/12

For Somebody Else -

en film om surrogatmödrar. vad vill dom, vilka är dom?

Regi: Sven Blume (dokumentär)

Premiär: 6/11

Yung Lean: In My Head -

en Avicii-film med lyckligt slut som fansen ska få se först med premiär på många håll i världen

Regi: Henrik Burman (dokumentär)

Premiär: 20/11

Atomen i mänsklighetens tjänst? -

oförtröttligt jobbar Maj Wechselmann vidare med sina dokumentärer med låg budget. den här gången om atomkraftens faror

Regi: Maj Wechselmann (dokumentär)

Premiär: 4/9

Only the Devil Lives without Hope -

här finns en "sleeping with the enemy-historia" och ett fängelse som ingen får se. om en kvinna som flytt till Sverige och har en bror på det stängda fängelset

Regi: Magnus Gertten (dokumentär)

Premiär: Inte bestämd

Sune – uppdrag midsommar -

Tredje Sune-filmen med Sissela Benn och Fredrik Hallgren som föräldrar, de två tidigare har varit bra

Regi: Erland Beskow

Premiär: 25/12

Den längsta dagen -

"Ett liv utan smärta har ingen mening" kärv historia från norr, där midnattssolen kan vara en förbannelse. på finska

Jonas Selberg Augustsén

Premiär: Inte bestämd

ORCA -

en äkta pandemi-film. snabbt skriven och gjord med många toppskådespelare i en historia om relationer och uppbrott

Regi: Josephine Bornebusch

Premiär: 30/10



Se upp för Jönssonligan -

Henrik Dorsin har en plan som nye Sickan. gjord av en regissör som älskar detaljer och de gamla Jönnson-ligan-filmerna

Regi: Tomas Alfredson

Premiär: 25/12

Tills solen går upp -

Mikael Persbrandt och Vanna Rosenberg får varann i drömmarna i detta lite övernaturliga kärleksdrama av Peter Dalle

Regi: Peter Dalle

Premiär: 25/12

Två samproduktioner:

Andreij Tarkovskij + Leva på hoppet

Premiär har det redan varit på dessa filmer denna höst:

Berts Dagbok -

ny omgång Bert-filmer med pinsamheter och drömmarnas kärlek

Regi: Michael Lindgren

Premiär: 5 augusti

Alltid Amber -

punkig och könsöverskridande växa-upp-skildring

Regi: Hannah Reinikainen Bergeman, Lia Hietala

Premiär: 21 augusti

Psykos i Stockholm

mamma och dotter på resa till Stockholm då mamman får en psykos. berättat med humor och lite magiskt skimmer, hämtat från egna upplevelser.

Regi: Maria Bäck

Premiär: 28 augusti

