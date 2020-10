Kraftig ökning av cannabisodlingar

Lennart Karlsson, ordförande för Sveriges narkotikapoliser säger att coronan och svårigheten att föra in cannabis i Sverige gjort att man helt enkelt satsar på egna odlingar.

Sedan en toppnotering 2016 minskade antalet anmälda brott om misstänkt tillverkning av narkotiska preparat i Sverige. Brott som nästan uteslutande handlar om tillverkning och odling av cannabis.

2018 anmäldes 411 brott och under 2019, 437 brott jämfört med 525 under 2016. Men nu har alltså trenden vänt. Hittills i år har 576 brott anmälts, och kurvan stiger kraftigt sedan i mars månad. Lennart Karlsson ser också ett samband mellan att priserna på droger gått upp under pandemin och siffrorna som visar på att allt fler anmäls för att odla cannabis.

– Ja det finns ju ett helt annat ekonomiskt incitament att satsa på att odla själv med tanke på att priserna har ökat, säger han.

Den minskade införseln av cannabis till Sverige beror enligt Karlsson inte bara på coronan utan handlar också om framgångsrika insatser av flera europeiska polismyndigheter med Spanien i spetsen.

Lennart Karlsson säger att också den svenska polismyndigheten når framgång i jakten på tillverkarna.

– Ja jag skulle ju säga att upptäcktsrisken är ganska stor. I synnerhet när det gäller dom större odlingarna. Det brukar vara så att det drar uppmärksamhet till sig.