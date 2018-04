"Bite it" – konsten att bita ihop

Slutspelet i de flesta volleybolligorna går mot avgörande matcher och här hemma i Sverige är det finalklart på herrsidan och Hylte/Halmstads damlag är en match ifrån att säkra finalplatsen.

Jag har tidigare pratat om känslan av att vara trött, hur du hanterar det när kroppen börjar göra ont och på vilket sätt du skall lyssna på kroppens signaler. Visst ska du lyssna, men frågan är på vilket sätt och jag har många gånger behandlat min kropp ”fel” i mångas ögon men jag måste ändå säga att det varit värt det.

Läs mer: Trötthet är bara en känsla

Sommaren 2009 var jag med på min första, långa resa med landslagslaget där slutdestinationen var Universiaden i Belgrad. Vi låg på träningsläger i Polen flera veckor innan och när det var en vecka kvar till matchstart i Serbien så trampade jag snett och stukade foten riktigt ordentligt.

Bland alla tårar och smärta så skrek jag ”Jag har inte tid för det här”, förmodligen en känsla som de allra flesta idrottare som skadar sig upplever.

Återigen var det Tina Celinder-Nygren som var förbundskapten på resan och hon och det svenska volleybollförbundet gav mig ett ultimatum: du får några dagar på dig, men blir det inte bättre får du åka hem och vi tar in en annan spelare i truppen.

Vi reste vidare till Slovenien för träningsmatcher och när en av deras spelare stukade foten skulle Tina, som är kiropraktor, undersöka hennes fot. Hon spände ögonen i den slovenska spelaren och sa:

Do you want to play? Then you have to bite it.

En fri översättning av att ”bita ihop” och den fick på något sätt ännu mer tyngd när den översattes till engelska. Även jag bet ihop, min fot blev något bättre och jag fick följa med till Serbien. Jag spelade, om än med en hårt tejpad fot.

På plats i Serbien för Universiaden och foten gick till och med att hoppa på! Foto: Privat.

Läs mer: Lyssnar du på kroppens signaler?

Jag var i Halmstad Arena i söndags och såg semifinalerna och det var ett flertal spelade som hade tejp på olika ställen på kroppen, värmeskydd på knäna och visst kunde man känna doften av liniment när man gick fram för att prata med spelarna.

Skador i semifinaler och finaler är de allra tråkigaste att råka ut för, både för den individuella spelaren men även för laget. Jag har sett, och själv varit en del av, när spelare går sönder i avgörande lägen och drömmen om ett SM-guld suddas sakta men säkert ut.

Spelarna som nu laddar upp för SM-finaler har garanterat ont på mer än ett ställe, men frågar du dem skulle de aldrig erkänna det eller låta sig besegras av smärtan.

Så länge det inte är farligt, så länge det inte kan bli värre och så länge spelarens hälsa inte äventyras så vågar jag nästan lova att de tänker bite it vi har ett SM-guld att spela om!