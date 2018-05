Ekonomiska problem i Varbergs bois

I ett pressmeddelande på sin hemsida skriver Varbergs Bois:

"Efter en ordentlig genomgång av Varbergs BoIS FC:s ekonomiska historik så har föreningens ledning, med hjälp av extern expertis, räknat fram Varbergs BoIS FC:s korrekta ekonomiska verklighet. Varbergs BoIS FC måste till den 31 augusti 2018 få in ett ekonomiskt tillskott på 2 500 000 sek för att klara av en ansträngd likviditet samt kontrollbalansräkning. Utöver det måste även föreningen få in ett ytterligare ekonomiskt tillskott på 1 300 000 SEK per den 31 december 2018 för att bli av med ”ryggsäcken” och därmed bli skuldfri inför 2019."

Till Hallands Nyheter, som var först ut att berätta om Bois ekonomiska problem, säger ordförande Lars Karlsson att det är den "jobbigaste tiden någonsin".