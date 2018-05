Efter missen – de låg under podiet när VM-medaljerna delades ut

Ett företag har hjälpt till under evenemanget med allt ifrån LED-skyltar till att bygga upp prispodiet.

– Och under damernas final knöt de fast podiets ben. Och då märkte de att de hade missat en. De slängde sig in där – men hann aldrig ut. Så under hela prisceremonin låg de under prispodiet, säger Johnny Ewerstein, som är projektledare för lag-VM i bordtennis.

Mästerskapet har varit en succé, med mer publik än väntat och svenska framgångar i form av en bronsmedalj för herrlaget.

– Det internationella förbundet ser nog att vi ansöker igen. De har varit väldigt glada, säger Johnny Ewerstein.