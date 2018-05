Just nu: Götaälvbrons klaff har fastnat – trafiken står still

Det går inte att få klaffen i rätt läge.

Just nu står bussarna stilla på vardera sida klaffarna och långa rader av människor har släppts ur fordonen och får promenera över bron istället.

All trafik över bron står just nu still. Trafikverket har servicepersonal på plats och hoppas att felet är avhjälpt snart, cirka klockan 15 , säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson till P4 Göteborg

Brofelet påverkar trafiken kraftigt.

Artikeln uppdateras