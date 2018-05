Kö inte kul enligt kossan

Att kor inte tycker det är så värst kul att köa har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kommit fram till. Detta efter att ha gjort över 3700 observationer av öronens, svansens och nackens positioner hos 72 kor i deras vardagliga miljö, till exempel när de står i kö till mjölkning.

Forskarna kunde också se att vilket öra som är vinklat framåt har samband med djurets upplevelse av situationen. Att vinkla högerörat bakåt och vänsterörat framåt är till exempel kopplat till ett mer positivt tillstånd, än tvärtom.

De här studierna i djurvälfärd syftar till att bedöma hur djuren i vår livsmedelsproduktion uppfattar sin miljö. Observationerna kunde också visa att kor viftar på svansen nästan uteslutande under en enda situation – när de blir kliade.

Referens: de Oliveira D, et al 2018. Routine activities and emotion in the life of dairy cows: Integrating body language into an affective state framework. PLoS ONE 13(5): e0195674.