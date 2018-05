Så många vapen lämnades vid amnestin

Drygt 4 000 färre vapen lämnades in i Sverige denna gången jämfört med den senaste amnestin år 2013. Joakim Norenhag, jurist på polisens rättsavdelning, och ansvarig för arbetet med amnestin, är nöjd med inflödet.



– Så här pass många vapen och så här stor mängd ammunition, det är vapen och ammunition som vi tidigare inte visste om att de överhuvudtaget existerade, vart de fanns, vem som förvarade dem.

– Så att vi nu har fått bort det från samhället det är väldigt positivt.

Att färre vapen lämnats in under denna amnesti kan bero på att äldre vapen från exempelvis dödsbon har minskat i samhället.



Om benägenhet hos allmänheten att lämna in vapen har minskat eller ej är en av de saker som polisen ska analyseras i efterarbetet av amnestin.



Det är inte enbart gamla olagliga jaktvapen som lämnats in. Bland annat har 38 helautomatiska vapen registrerats. Ett vapen som inre har något legalt användningsområde i civilsamhället.

– Den typen av vapen kan också orsaka väldigt stora bekymmer om de kommer i orätta händer, så det är positivt att få in så pass många.



– Jag tror vi fick in 37 eller 38 sådana vapen under den förra amnestin. Men då fick vi sammanlagt in knappt fyra tusen fler vapen. Så detta är en högre procentuell siffra av helautomatiska vapen.



Närmare 3 700 pistoler och revolvrar kom in under amnestin och det anses vara ett relativt högt antal av polisen, sett till det legala användningsområdet för just enhandsvapen i Sverige.



Varifrån de kommer och hur pass användningsbara de är ska nu analyseras under sommaren och hösten.



Det är noterbara regionala skillnader i antalet inlämnade vapen i landets sju olika polisregioner. Flest vapen kom in polisregion Syd, nästan 2 600 vapen och minst antal i Bergslagen, där man fick in drygt 1100 vapen eller vapendelar.



Detta är samma insamlingsmönster som det som varade under vapenamnestin år 2013 enligt Joakim Norenhag. Och han anser redan idag att en nationell vapenamnesti bör återkomma i löpande även i framtiden.



– Detta var fjärde gången vi genomförde det nu och vid samtliga tillfällen så har vi fått in över 10 000 vapen. Så jag tycker ändå att det vittnar om att det ger en viss effekt och att vi får bort de här föremålen från samhället.



– Så vi får se vad riksdag och regering beslutar, men det är absolut någonting som jag tycker man bör undersöka att införa igen, säger Norenhag till Ekot.







FAKTA



Inlämnade vapen och vapendelar per Polisregion

1 februari 2018 - 30 april 2018



Nord - 1 506 vapen

Gevär: 891 stycken

Enhandsvapen: 333 stycken

Automatvapen: 7 stycken



Bergslagen - 1 116 vapen

Gevär: 618 stycken

Enhandsvapen: 290 stycken

Automatvapen: 5 stycken



Mitt - 1 236 vapen

Gevär: 626 stycken

Enhandsvapen: 420 stycken

Automatvapen: 8 stycken



Stockholm - 1 914 vapen

Gevär: 928 stycken

Enhandsvapen: 723 stycken

Automatvapen: 7 stycken



Öst - 1 137 vapen

Gevär: 590 stycken

Enhandsvapen: 328 stycken

Automatvapen: 1 styck



Väst - 1 941 vapen

Gevär: 790 stycken

Enhandsvapen: 666 stycken

Automatvapen: 4 stycken



Syd - 2 568 vapen

Gevär: 1 241 stycken

Enhandsvapen: 889 stycken

Automatvapen: 6 stycken



Totalt i riket:

Gevär: 5 648 stycken

Enhandsvapen: 3 649 stycken

Automatvapen: 38 stycken



Källa: Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten