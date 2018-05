Jennie Wijk (C): Där övar jag på mina tal

Var övar du på dina tal?

– Precis överallt. När jag ska gå och lägga mig med hörlurar, så lyssnar jag in ett tal som jag har pratat in. När jag är ute och går, men ofta när jag är för mig själv. Hängmattan fungerar jättebra! Är det korta tal och jag är lite nervös så kan jag ha tränat lite i fönstret innan, säger Jennie Wijk (C).