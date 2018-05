Hallänningars drogvanor ska spåras över tid

Det ska nu vara kommunerna själva som får stå för kostnaderna av provtagningarna och än så länge har Laholm sagt ja.

– Vi ska ta prov på samtliga kommunala reningsverk i länet för att se hur mycket narkotikarester det finns i avloppsvattnet, säger länsstyrelsens länssamordnare Linda Wennerholm.

Provtagningarna ska tas under hösten varje år, en gång under en vardag och en gång under en helgdag.

Resultatet av kartläggningen ska bidra till ökad kunskap och möjlighet till att utföra insatser som ska leda till en ökad folkhälsa med minskat narkotikabruk.

Hallands kommuner har fram till första juli på sig att tacka ja.