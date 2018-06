Halländskt metalband vann tungt pris

Trummisen i bandet, Daniel Erlandsson, är från Derome och grundaren av bandet, gitarristen Michael Amott, är från Halmstad. Daniel är även lillebror till Adrian Erlandsson, trummis i Paradise Lost, At the Gates, och The Haunted.

Bandet fick priset i måndags, men då de var upptagna med Europaturné så fick Daniels bror, Adrian Erlandsson, gå upp på scen och plocka hem priset åt dem.

Metal Hammer Golden Gods Awards arrangeras av världens största hårdrocksmagasin - klassiska "Metal Hammer" - och priset i just den här kategorin röstades fram av publiken.

P4 Halland har sökt Daniel Erlandsson och Michael Amott.