"Viss ljusning i midsommarvädret"

Vädret under morgondagen ser ut att kunna växla en hel del, allt från solsken till regn är att vänta. Senaste tidens blåsiga väder ser även ut att hålla i sig, i alla fall en bit in under dagen.

– Utan att ha någon statistik att hänvisa till får man väl säga att det här är ganska klassiskt, säger meteorologen Emil Björk.