Fråga Falkenbergs politiker om LSS

P4 Halland sänder från Falkenberg där kommunens politiker frågas ut om allsköns frågor som rör LSS. Ställ dina frågor i chatten nedan under sändningen!

I den här artikeln kan du lyssna på hela sändningen, från 17:00 till 18:00. Chatten öppnar 16:30.

De deltar i dagens utfrågning:

Per Johansson (C)

Per Svensson (S)

Lars Fagerström (L)

Rie Bolund (M)

Markus Jongren (MP)

Mikael Hallberg (V)

Ella Kardemark (KD)

Mer information om kommande utfrågningar hittar du i artikeln nedan. Nästa utfrågning är torsdagen den 16 augusti i Varberg, kl 17:00. Då är temat bostäder.