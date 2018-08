Förslag om bilfritt på test i Kunsgbacka lockade politiker

Frågan om och var det ska vara tillåtet att köra i Kungsbacka innerstad delar Kungsbackas politiker.

Tidigare har Socialdemokraterna motionerat om ett bilfritt centrum, medan Miljöpartiet har motionerat om en utredning som ska klargöra hur stor del av staden som kan bli bilfri.

Centerpartiet ser däremot att trafiken i nödvändig, men svarar positivt på Monika Hamrins förslag om ett test med bilfritt under sommaren.

– Ett bra förslag från Monika som är jätteintressant, säger Fredrik Hansson (C) i P4 Hallands politikerutfrågning, men reservar sig med att det krävs lösningar för att lösa den trafik som idag kör in via Storgatan.

Svar från fler kungsbackapolitiker i den här och andra frågor som rör kollektivtrafik och infrastruktur kan du höra nedan.