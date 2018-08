Idolen knackade honom på axeln

Det är framför allt låttexterna som fick Jonas Birgersson att fasta för punkbandet Social Distortions musik.

– Låten Don't drag me down, att man inte ska låta sig dras ner av andra människor åsikter och skit. Att man går sin egen väg och står upp för man själv tror på.

När han jobbade på en festival träffade han gitarristen i bandet i en matkö.

– En kille knackade mig på axeln och sa "you look like a hungry guy" då vänder jag mig om och ser att det var gitarristen i Social Distortion. Jag kände igen honom direkt.