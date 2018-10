Nano blir Halmstadbo - värmer upp Roxette

Nano gjorde succé förra året med Melodifestivalbidraget "Hold on". Sedan en tid tillbaka delar han hemstad med Gessle då han är nyinflyttad Halmstadsbo.

– Efter att ha spenderat senaste tiden i studion och med familjen så ska det bli riktigt kul att få spela igen, säger Nano i ett pressmeddelande.

Marie Fredriksson och Per Gessle beslutade 2016 att sluta turnera som Roxette på inrådan av Fredrikssons läkare. I höst turnerar Gessle i Europa under namnet "Per Gessles Roxette".

27/10 kommer de till Halmstad.