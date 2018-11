FFT: Janne Andersson bättre tränare än Mourinho

Med placering 17 på listan anses Janne Andersson numera vara en bättre tränare än giganter som både José Mourinho och Antonio Conte.

”Andersson kommer med all säkerhet att bli ihågkommen som en av Sveriges bästa tränare någonsin, delvis på grund av sitt beslut att ignorera särskilt en spelare”, skriver Four Four Two och syftar på Zlatan Ibrahimovic.

Pep Guardiola toppar listan och följs av Zinedine Zidane och Diego Simeone.