Flera besökte kyrkan för att minnas Dante

Under fredagskvällen hölls en minnesstund för tolvåriga Dante under aftonbönen i Falkenbergs kyrka. Det efter att en kropp hittats under fredagen vid Hertings kraftstation i Ätran. Mycket tyder på att det är den försvunne Dante.

– Det är en förtvivlan och kaos. Men samtidigt hopp om mänskligheten, säger Åse Johansson som besökte aftonbönen.