Förlust för Varberg - kval krävs för nytt kontrakt

Varbergs tränare Joakim Persson är inte förvånad över förlusten och att hans lag nu får kämpa vidare i kvalspelet.



– Det var en märklig situation för oss där vi hade en mikroskopisk möjlighet om Falkenberg hade börjat pumpa in mål på Gais och Värnamo skulle ligga under mot Frej. Men resultaten var inte alls åt det hållet. Jag är nöjd med vår prestation den största delen av matchen. Det höll inte riktigt på slutet. Men de första 60 minuterna kan vi ta med oss tycker jag in i kvalspelet mot Oskarshamn, säger Varbergs tränare Joakim Persson.

Hur mycket har ni förberett er för ett kval?

Jag har börjat titta på de olika alternativen. Det är lurigt, men vi är förberedda, säger Joakim Persson.