Pendlare om tågstoppet:"Ersättningstrafik under all kritik"

Sedan natten mot fredag och över helgen är det stopp för tåg som passerar Varberg. Det på grund av förberedande bygge inför Varbergstunneln. Från Falkenberg och norrut gäller ersättningsbuss för Öresundståg och SJ. Men under fredagsmorgonen har det inte gått helt felfritt.

– Jag kom i god tid och skulle ta bussen 6.35. Den skulle gå till Åsa där tåg skulle vänta, men tåget var inställt och bussarna räckte inte till. Vi var ett hundratal personer som blev strandsatta, säger Lars Grimbeck, som jobbpendlar från Varberg till Göteborg.

Till slut kom passagerarna med på en buss. Men med en rejäl försening som inte är okej med tanke på att detta tågstopp var planerat sedan länge, anser Lars Grimbeck.

– Detta är under all kritik. Mitt förtroende för Hallandstrafiken var under fryspunkten tidigare och nu är det fullständigt kört i botten.

När Hallandstrafikens kommunikationschef Yasmine Möllerström Henstam intervjuades vid sjutiden på fredagsmorgonen hade inga större störningar rapporterats. Hennes råd är att ta i extra vad gäller tiden.

– Har man till exempel ett flyg från Kastrup eller ett tågbyte i Göteborg så tycker jag att man ska räkna med en timme tidigare än man brukar, säger hon.