En superjord hittad runt Barnards stjärna

Forskarna upptäckte regelbundna förändringar i stjärnans hastighet som de tror orsakas av en superjord.

En superjord är en exoplanet som liknar jorden, men som är mycket större. Massan på den här superjorden uppskattas vara tre gånger så stor som vår jord, skriver forskarna i studien.



– Upptäckten är spännande eftersom den ger oss fler ledtrådar till hur jordliknande planeter fungerar och hur pass vanliga de kan vara, säger Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet.



– Jorden är den enda planet som vi vet att det finns liv på, och studier av andra jordliknande planeter är viktiga för att ta reda på mer om förutsättningarna för livets uppkomst i universum, fortsätter hon.

Referens: Ribas I. et al. "A candidate super-Earth planet orbiting near the

snow line of Barnard's star". Nature 14 november. DOI: 10.1038/s41586-018-0677-y.