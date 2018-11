Erbjöd telefoner – skickade vatten

Nu åtalas en 21-årig man vid Halmstads tingsrätt misstänkt för bedrägeri, skriver Hallandsposten.

Mannen ska ha lurat flera personer i Sverige pengar till honom men några telefoner levererades aldrig.

Han kan dock kopplas till bedrägerierna via bilder från övervakningskameror som visar att han lämnar in paketen samt via betaltjänsten Swish.

Mannen nekar i förhör och hävdar istället att Postnord bytt ut innehållet i paketen.

Han misstänks ha tjänat över 20 000 kronor på försäljningarna, som han blir skyldig att betala tillbaka om han fälls i rätten.