Hemligheten bakom det stora engagemanget i Getinge

Räddningstjänsten fick ihop en kvarts miljon till Barncancerfonden, över 20 000 kronor in till samlades in till Världens barn och när kiosken drabbades av upprepade inbrott samlade man in 72 000kr för att kiosken skulle kunna förbättra säkerheten.

Nu arrangeras också en julmarknad av ett stort antal engagerade Getingebor, där ännu mer pengar ska samlas in till välgörenhet.

– Jag tror att det är för att man ger utrymme till eldsjälar i Getinge, säger Håkan Axelsson från Getinge samhällsförening.