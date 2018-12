Sing along till julsång - nöje för alla generationer

Sångarna menar att julmusik gör sig bra för allsång eftersom de flesta, oavsett generation, har hört de 30 mest populära och kan sjunga med.

Vad har ni för personliga favoriter då?

– Jag gillar mycket de jazziga, som Walking in the winter wonderland och Let it snow, let it snow, let it snow, säger Åsa Nomark.

– I år gör vi ett country-medley med julsånger så nu är jag inne i det och tycker det är jättebra, säger Ulf Nomark.