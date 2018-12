Trummis från Derome i världstoppen

Förra året var det varbergssonen Daniel Erlandsson från Halmstadbaserade bandet Arch Enemy som utsågs till världens sjätte bästa metaltrummis.

Det här året är det Daniels sex år äldre bror Adrians tur att hamna på trumslagartoppen: Deromesonen Adrian Erlandsson, som lirar i banden At The Gates och The Haunted, har röstats fram till världens elfte just nu bästa metaltrummis av magasinet Musicradar.

Taking up positions 14 to 11 are:

14. Mat Nicholls (Bring Me The Horizon)

13. Daray (Dimmu Borgir)

12. Dave McClain (Machine Head)

11. Adrian Erlandsson (At The Gates)

Över 100.000 personer har röstat.

P4 Halland har sökt Adrian Erlandsson för en kommentar.

Låten i ljudet är "To drink from the night itself" från At the Gates senaste album som släpptes i våras.