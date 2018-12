Emma Knyckare inviger Göteborgs filmfestival

"Jag ska prata engelska och det är jag lite nervös över, så jag är inne på Google translate en hel del", säger hon skämtsamt i ett pressmeddelande.

Invigningen av filmfestivalen går av stapeln på Draken i Göteborg. En rad biografer i regionen, 30 stycken, kommer att direktsända ceremonin.

Göteborgs filmfestival hålls mellan den 25 januari och den 4 februari. Sedan tidigare står det bland annat klart att Lars von Triers film "The house that Jack built" får Sverigepremiär under evenemanget.