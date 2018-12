Mats spelar gitarr trots att han bara har en arm

Varje vardag fram till jul kommer P4 Halland öppna en minneslucka i vår ljudkalender. Bakom dagens lucka, på självaste julafton döljer sig lyssnaren Mats Carlstedt.

I sin lucka berättar Mats om hur han efter en allvarlig arbetsplatsolycka förlorade armen. Förutom traumat att plötsligt bli enarmad, kände sig Mats även djupt olycklig då han inte längre kunde ägna sig åt sitt stora intresse - att spela gitarr.

Efter mycket om och men började Mats dock spela gitarr igen, även om det var på ett annorlunda sätt.

– Mina favoriter är Rolling Stones och de sjunger ju "You can't always get what you" men det kan du! Allt är möjligt, säger han.