Prisregn över halländska musiker på Grammis

Sångerskan Seinabo Sey, som är uppvuxen i Halmstad vann två priser av de fyra kategorierna hon var nominerad i, årets textförfattare och årets album. Under 2018 släppte hon sin andra fullängdare "I'm a dream", efter den hyllade debuten "Pretend".

– Musik handlar inte om att tävla, men det enda priset jag ville vinna var det här, säger Sey om årets textförfattare.

En person som tilldelades sitt livs första Grammis är 91-åriga Gullan Bornemark för sin barnskiva "Mina favoriter". Gullan har sommarhus i Halland och brukar tillbringa mycket tid här.

Alla vinnare

Årets album: Seinabo Sey: "I’m a dream"

Årets artist: Z.E.

Årets nykomling: Imenella

Årets låt: Robyn: "Missing u"

Årets pop: Robyn: "Honey"

Årets alternativa pop: Sarah Klang: "Love in the milky way"

Årets rock: Hurula: "Oss är allt"

Årets hiphop: Jireel: "18"

Årets hårdrock/metal: Tribulation: "Down below"

Årets elektro/dans: Neneh Cherry: "Broken politics"

Årets dansband: Blender: "Gambla litegrann"

Årets visa/singer-songwriter: Slowgold: "Mörkare"

Årets jazz: Amanda Ginsburg: "Jag har funderat på en sak"

Årets folkmusik: Per Gudmundson & Bengan Janson: "Hjeltamôs"

Årets klassiska: Zilliacus/Raitinen/Forsberg, Amanda Maier: "Volume 3"

Årets barnalbum: Barnkammarboken: Gullan Bornemark: "Mina egna favoriter"

Årets kompositör: Ludwig Göransson: Childish Gambino med flera

Årets textförfattare: Seinabo Sey: "I’m a dream"

Årets producent: Simon Superti: Adel, Dani M

Årets musikvideo: Gustaf Holtenäs (Jenny Wilson: "Rapin")

Årets hederspris: Avicii

Årets specialpris: Jan Hansson