Fyra konstnärer från Halland får stipendium

Fyra konstnärer och kulturutövare har under dagen tilldelats 50 000 kronor vardera från driftnämnden Kultur och Skola.

Tanken med pengarna är att konstnärerna ska kunna fokusera på sina projekt under en längre period. En av de som fick pengar under dagen är Anna Öst som är dokumentärfilmare och just nu jobbar med en film om stress och förskola där hon gjort mycket research.

– Det resulterade i att jag blev väldigt intresserad i ämnet och tänker mycket kring just hur det ser ut för oss som föräldrar och för barnen som är beroende av oss och hur det är med stress på förskolan, säger Anna Öst, en av stipendiaterna.

Förutom Anna Öst så tilldelas även Krystallia Sakellariou, konstnär och författare, Katarina Segerbrand, designer, och Elvira Roslund Gustavsson, keramiker, 50 000 kronor vardera.