Omar Rudberg skulle absolut rösta på sig själv

Tidigare var Omar en av medlemmarna i pojkbandet FO&O men nu satsar han på en solokarriär. Och inför helgens framträdande har han fått en del respons och support härifrån Halland.

– Min gamla lärare från Aranäsgymnasiet hörde av sig på sms och skrev att han är med mig på lördag. Det är väldigt kul att alla jag lärt känna under åren i Åsa och Kungsbacka the got my back så att säga, säger Omar Rudberg.

Låten som han tävlar med heter "Om och om igen".

– Jag kan relatera till den på mitt sätt. När du gillar en person som du vet inte är bra för dig men du vill ändå träffa personen även om han eller hon inte bryr sig lika mycket om dig.