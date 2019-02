Arvingarna till Andra chansen

Efter Melodifestivalens sista deltävling i Lidköping är alla direktfinalister klara. Debutanten, 16-åriga, Bishara Morad med låten "On my own" och förhandsfavoriten John Lundvik med "Too late for love" tog sig direkt till final.

Arvingarna, som har halländsk anknytning, går till Andra chansen med låten "I do". Även Lisa Ajax med låten "Torn" tog sig till andra chansen.

Arvingarna var en man kort under kvällens deltävling. Trummisen Tommy Carlsson var inte med på grund av en sedan tidigare planerad semester.

Under nästa veckas Andra chansen-tävling på Rosvalla i Nyköping kommer bandet att vara komplett igen.