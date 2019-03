Veddige simhall stängs efter problem med vattenrening

Enligt Varbergs kommun är det en pump som har slutat att fungera. All planerad verksamhet ställs in under måndagen, bortsett från simskolan som har teoripass i stället.

Det finns ännu ingen prognos för när pumpen är lagad. När problemet upptäcktes visade vattenprover att vattnet fortfarande höll god kvalitet och de som besökte simhallen under dagen behöver inte vara oroliga, menar kommunens enhetschef för bad- och simanläggningarna.