Förlust för Falkenberg borta mot Östersund

Det spelades en fullständigt galen fotbollsmatch i Östersund. Gästerna tilldömdes straff halvvägs in i första halvlek – en straff som Aly Keita räddade. Tio minuter senare fick Falkenberg ett 1-0-mål bortdömt för en tveksam offside och FFF-spelarna var vansinniga. I anfallet direkt därpå pricksköt Hosam Aiesh in 1-0 för hemmalaget via ribban från 25 meter. Ett drömmål som gjorde gästerna ännu mer irriterade.

Viss kompensation före paus när Charlie Colkett orsakade en ny Falkenberg-straff och Christoffer Carlsson förvaltade för 1-1.

Engelsmannen tog revansch på sig själv kvarten in i andra med en drömträff från distans för 2-1-målet. Men galenskaperna var inte slut där.

Med tio minuter kvar av matchen skulle Noah Sonko Sundberg rensa bollen vid mållinjen efter en tilltrasslad situation – men snubblade in med bollen i eget mål för 2-2.

I slutminuterna blev Thomas Isherwood matchhjälte med vad som till synes var ett inlägg från vänsterkanten, men som seglade hela vägen upp i bortre krysset för 3-2.

