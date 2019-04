Övertänd ladugård öster om Hyltebruk – kommer brinna hela natten

Strax innan 23:00 inkom ett larm om en övertänd ladugård sydost om Hyltebruk. När räddningstjänsten kom till platsen var ladugården övertänd och alla resurser lades istället på att förhindra spridning av branden.

Cirka 25 meter i vindens riktning låg nämligen ett bostadshus som riskerade att fatta eld men vid midnatt hade räddningstjänsten fått kontroll på branden.

Det kommer dock att fortsätta brinna under hela natten och räddningstjänsten kommer att stanna på platsen för att se till att det sker under kontrollerade former.

Det ska enligt uppgifter från räddningstjänst inte funnits några djur inne i ladugården i samband med branden.