Sommarvärmen är på väg

– Vi har en portion med varm luft som väntas in nu från senare delen av söndagsdygnet och så vidare in över måndagsdygnet och tisdagsdygnet också. Den kommer in söderifrån och avancerar norrut över landet och då kan vi få högre temperaturer än vad vi har fått de senaste dagarna, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI i Norrköping.