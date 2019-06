Torrt och varmt väder ger hög brandrisk i Halland

Redan under måndagen kom SMHI med en varning om att risken för brand i skog och mark är hög. När det sedan under måndagen var varmt ökade brandrisken ordentligt i länet. Även under tisdagen och onsdagen förväntas varmt, soligt väder.

– Det börjar bli ganska torrt, för att inte säga väldigt torrt ute. Så brandrisken är hög, säger Berndt Karlsson, verksamhetssamordnare på Räddningstjänsten väst.